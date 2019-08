Gisteren nog in mortuarium, vandaag koers voor Lotto-Soudal: “Alsof er donkere schaduw met ons zal meerijden” Dries Mombert in Nederland

12 augustus 2019

12u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Niets wordt nog hetzelfde voor Lotto-Soudal na vorige week maandag. Ook de BinckBank Tour niet. Gisteren liet het team de ploegvoorstelling in Hulst achterwege om Bjorg Lambrecht een laatste groet te brengen.

Morgen luiden de klokken om elf uur aan de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Ondertussen zullen zeven renners van Lotto-Soudal met een zwarte armband klaarstaan om aan de start van de tweede rit in de BinckBank Tour te verschijnen. Tim Wellens, Stan Dewulf, Frederik Frison, Nikolas Maes, Maxime Monfort, Rémy Mertz en Brian van Goethem nemen de moedige taak op zich om te fietsen wanneer hun ploegmaat ten grave wordt gedragen.

In die zin was het alleen maar begrijpelijk dat Lotto-Soudal er gisteren voor koos om de ietwat feestelijke voorstelling van de BinckBank Tour in Hulst te laten voor wat het was. Terwijl het peloton in cabrio’s de markt werd opgereden, brachten de zeven voornoemde renners een laatste hulde aan hun overleden teamgenoot in het mortuarium.

De negatieve gevoelens omzetten in positieve energie, wordt niet makkelijk Herman Frison

Woensdag is er in de wedstrijd ook een eerbetoon gepland bij de passage in Aalter - in deelgemeente Knesselare wordt een bloemenkrans neergelegd bij het supporterscafé van Lambrecht. “Het wordt sowieso een moeilijke week voor ons. Het zal tijd kosten om het verlies van Bjorg te plaatsen”, vertelt ploegleider Herman Frison. “Het voelt alsof er een donkere schaduw met onze ploeg zal meerijden.”

Mister BinckBank Tour

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de ploeg met Tim Wellens (28) ook nog eens de te kloppen man in de rangen. Zeker als we naar de prestaties van de voorbije jaren kijken. Wellens mag de titel van Mister BinckBank Tour bijna op zijn deurbel bijschrijven. In de voorbije vijf edities stond hij vier keer op het podium. Hij won in 2014 en 2015, werd 2de in 2017 en kwam als 3de aan vorig jaar. Tussendoor won onze landgenoot ook nog eens drie ritten.

Met slechts vier renners uit de top tien van vorig jaar aan de start is Tim Wellens dus de logische man om naar voren te schuiven. Maar er was de Tour waarin hij drie weken lang meevocht om de bollentrui. En vorig maandag kwam de hemel helemaal naar beneden. “De negatieve gevoelens omzetten in positieve energie wordt niet makkelijk. We zullen in elk geval ons best doen om Tim zo goed mogelijk te omringen en aan een goed resultaat te helpen.”

For Bjorg

“Het moeilijkste aan deze koers is dat je ‘m niet elke dag kan winnen, maar wel in elke rit kan verliezen. De verschillen zijn hier meestal niet zo groot”, gaat Frison verder. “Eén moment de focus laten zakken is genoeg om tijd aangesmeerd te krijgen en dan kan je het klassement vergeten.” Geen sinecure in deze periode voor Wellens en co. Misschien kunnen ze zich bij Lotto Soudal de komende week optrekken aan de verwijzingen die op de ploegwagens komen. For Bjorg.