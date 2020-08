Girowinnaar Richard Carapaz (Team INEOS) wint derde rit Ronde van Polen na late uitval, Mickaël Delage afgevoerd na nieuwe valpartij SVL/NVE

07 augustus 2020

16u58 6 Wielrennen Richard Carapaz heeft de derde rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Girowinnaar bleef verrassend voor enkele grote spurtkanonnen. Hij klopt daarmee nipt Diego Ulissi, Rudy Molard wordt derde. Jasper Stuyven is de eerste Belg op plek zeven. Carapaz neemt daarmee ook de gele trui over. Een nieuwe valpartij ontsierde de rit, Mickaël Delage werd met een helikopter afgevoerd.

De derde rit in de Ronde van Polen stond vandaag op het programma, tussen Wadowice en Bielsko-Biala. 203 kilometer. Na 20 kilometer begonnen vier dappere krijgers aan een ontsnapping. Hun namen: Kamil Gradek, Taco van der Hoorn, Quentin Jauregui, Patryk Stosz. Zij reden al snel vier minuten bij elkaar.

Aanvallen van Thomas De Gendt en Laurens De Vreese werden geen succes, zij werden al snel teruggehaald. De vroege ontsnappers werden, onder leiding van Deceuninck-Quick.Step, door het peloton gegrepen. Het moment voor de Australiër Nathan Haas (Cofidis) om aan te zetten. Ook hij werd in de slotkilometers alsnog teruggehaald.

Het uitgedunde peloton verzamelde zich richting finish. Het leek tot een sprint te komen, maar dat was buiten de Giro-winnaar van vorig jaar gerekend. Richard Carapaz had nog een beslissende demarrage in de benen in de slotkilometer en bleef zo nipt voor Diego Ulissi en Rudy Molard.

Jasper Stuyven werd zevende en is daarmee de beste Belg. Met Tim Wellens (negende) finishte er ook een tweede Belg in de top tien van deze langste en zwaarste rit in de Ronde van Polen, met 3.303 hoogtemeters, verdeeld over vier cols van eerste en drie van tweede categorie. Carapaz nam tevens de leiding in het algemeen klassement over van wereldkampioen Mads Pedersen, donderdag winnaar van de tweede etappe. De Ineos-kopman heeft 4 seconden voorsprong op Ulissi.

Na de gruwelijke valpartij in de eerste rit viel er vandaag opnieuw een ongeluk te noteren. Mickaël Delage (Groupama–FDJ) werd met een helikopter afgevoerd, hij was daarbij bij bewustzijn. Dat communiceerde zijn ploeg, vanavond volgt meer info.



