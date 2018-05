Zoncolan pas voor 6de keer in Giro: hoe verliepen de vorige edities op de monsterklim? "Degoutant" XC

19 mei 2018

08u00 0 Giro Straks moet het Giro-peloton in de koninginnenetappe de Monte Zoncolan temmen. Het is tevens pas de zesde keer dat de Ronde van Italië op de beruchte helling aankomt. Wie waren de triomfators van de vorige vijf edities? Een overzicht.

20 mei 2003: etappe 12

In 2003 werd de Monte Zoncolan voor het eerst opgenomen in de Ronde van Italië. Rozetruidrager Gilberto Simoni wilde niets aan het toeval overlaten en had de col op voorhand meerdere malen verkend. Na de inzinking van landgenoot en concurrent Stefano Garzelli in de Giro-rit naar Faenza zei Simoni op de Zoncolan toe te slaan. En zo gebeurde. Op ruim drie kilometer van de top liet hij de tegenstand ter plekke. Garzelli finishte op een dikke halve minuut als tweede, een verrassende Marco Pantani legde beslag op de vijfde stek.

30 mei 2007: etappe 17

Vier jaar later bleef op de steile flanken van de Zoncolan de beloofde aanval van Danilo Di Luca uit. Het was echter Gilberto Simoni die uitpakte met een forse versnelling. De Italiaan kon wel zijn tempo niet volhouden en zag hoe Leonardo Piepoli en een verbluffend sterke Andy Schleck terugkeerden. In de absolute slotfase plooide de jonge Luxemburger, waarna Piepoli ploegmakker Simoni een nieuwe zege gunde. “Hier winnen vind ik nog mooier dan op het eindpodium van de Giro staan”, glunderde Simoni na afloop.

23 mei 2010: etappe 15

Ivan Basso had zich geen beter decor kunnen wensen om zijn terugkeer op het hoogste wielerniveau in de verf te zetten. In de gevreesde Giro-etappe naar de top van de Monte Zoncolan haalde de Italiaan van Liquigas-Doimo de hamer boven. Cadel Evans kreeg 1’20” aan de broek gesmeerd, Michele Scarponi finishte tien tellen later op de derde plek. "Deze overwinning betekent zoveel voor mij. De mooiste dag sinds mijn terugkeer in het peloton”, aldus Basso.

21 mei 2011: etappe 14

Leuke quizvraag: welke Spanjaard won in 2011 op de Zoncolan? Antwoord: Igor Anton. De renner van Euskaltel zette de veertiende etappe van de Giro naar zijn hand. Halverwege de mythische helling plaatste Anton zijn beslissende demarrage. Nadien hield Anton stand omdat Alberto Contador zich tevreden stelde met het controleren van Vincenzo Nibali, die hij op het einde uit zijn wiel gooide.

31 mei 2014: etappe 20

De 20ste etappe van de 97ste Ronde van Italië was een prooi voor Michael Rogers. De Australiër was op de Zoncolan de beste klimmer van de kopgroep, al werd de finale wel ontsierd door een man die Francesco Bongiorno een duwtje gaf. De Italiaan schoot uit zijn klikpedaal, waarna Rogers was gaan vliegen. "Degoutant", spak Bongiorno na afloop. "Ik zeg niet dat ik Rogers zou verslagen hebben, maar ik zou op zijn minst een eerlijke kans hebben gekregen." Die dag werden er tevens constant renners gehinderd. Wout Poels was het beu en smeet de bril van een 'supporter' prompt in de berm.

Still the favorite moment of 2014 Monte Zoncolan. #Giro101 pic.twitter.com/zL4iC6526O ammattipyöräily(@ ammattipyoraily) link