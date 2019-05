Zakarin wint eerste echte bergrit, Landa doet uitstekende zaak in klassement DMM/LPB

24 mei 2019

16u55 4 Giro Ilnur Zakarin heeft de eerste echte bergrit in de Giro op zijn naam geschreven. De Rus van Katusha haalde het voor de Spanjaarden Nieve en Landa. Vooral die laatste doet een uitstekende zaak in het klassement. De Sloveen Jan Polanc blijft in het roze.

Een groep van een kleine dertig renners vertrok vroeg in de etappe op avontuur. De aanwezigheid van Mollema en Zakarin voorin zette de klassementsrenners meteen op scherp. De leiders kregen nooit veel meer dan twee minuten bonus. Thomas De Gendt maakte ook deel uit van de vluchters, maar moest vooraan afhaken door pech.

Mollema hield goed stand voorin en liet met de steun van ploegmaat Giulio Ciccone, Zakarin en Nieve de groep met favorieten nauwelijks dichterbij komen. In het slot versnelde Zakarin, Nieve probeerde vergeefs aan te klampen. De Rus reed solo naar de zege. Landa was intussen weggeglipt bij de favorieten en maakte wat tijd goed in het klassement. Lopez, die net als gisteren met materiaalpech te kampen had, en Yates zijn de verliezers van de dag. In de achtergrond behield Polanc zijn roze leiderstrui. Achter de Sloveen schuift het allemaal wat dichter bij elkaar. Roglic, op de slotklim met Nibali in een stevig duel verwikkeld, volgt als tweede op 2'25" van zijn landgenoot. Zakarin staat derde op 2'56". Mollema, vijfde in de rituitslag, stijgt van zes naar vier op 3'06". Landa springt van 21 naar 8 op 5'08".

Zaterdag wacht de renners in de Giro opnieuw heel wat klimkilometers. Na vertrek in startplaats Saint Vincent moet het peloton over twee beklimmingen van eerste categorie en twee van tweede categorie. De finish is opnieuw bergop in skigebied Courmayeur.