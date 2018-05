Yates is baas boven baas en deelt mokerslag uit in verraderlijke bergetappe DMM

20 mei 2018

17u05

Bron: Eigen berichtgeving 4 Giro Simon Yates (Mitchelton-Scott) heeft de Giro daags voor de tweede rustdag nog wat extra naar zijn hand gezet. De roze trui kwam in Sappada in zijn eentje over de aankomst. Dumoulin en vooral Froome moesten een nieuwe tik incasseren. Enkel een mindere tijdrit of een inzinking in de slotweek lijkt Yates nog van de eindzege te kunnen houden.

Verraderlijk terrein in de Ronde van Italië op deze Pinksterzondag. De tocht van Tolmezzo naar Sappada omhelsde een vijftal korte, maar krachtige Dolomieten-hellingen, niet van de poes één dag na het exploot van Chris Froome op de Monte Zoncolan. Ook topfavoriet Tom Dumoulin verwachtte naar eigen zeggen oorlog.

En dat kreeg de Nederlander van Team Sunweb ook. In een turbulente openingsfase reed het ene groepje na het andere weg. Onder meer Aru, Chaves en Hermans probeerden zonder succes. 25 renners slaagden wel in hun opzet, al zou het uiteindelijk twee uur duren vooraleer het peloton orde op zaken kon stellen.

Vooral EF-Drapac toonde zich bedrijvig met enkele versnellingen voor kopman Woods. De Canadees lanceerde op 70 kilometer zijn lang aangekondigde aanval, maar zorgde daarmee eigenlijk voor dé chasse-patate van deze Giro. Woods raakte nooit voorin, terwijl daar vooral Ciccone en Denz voor uitdunning zorgden.

In een kort middenrif moest de oorlog even wijken, al was die sneller terug dan iedereen had gedacht. Sunweb zorgde voor een stevige impuls en brak zo de finale al héél vroeg open. Aru stond direct geparkeerd, de Italiaanse rondehoop mocht op weg naar Sappada de hoop op een goed eindklassement definitief uit zijn hoofd bannen.

Met nog meer dan 20 kilometer te gaan nam Lopez galant over van Team Sunweb. De Colombiaanse springveer zorgde met zijn impuls eigenhandig voor de ondergang van Froome. De nieuwe koning van de Zoncolan liet zich verrassen en moest uiteindelijk heel wat tijd toegeven op de latere ritwinnaar.

Dat die zich in de groep der favorieten ophield, was naderhand duidelijk. Sterker nog, het was de roze trui zelf die met een flukse versnelling de Giro naar zijn hand zette. Lopez kon in eerste instantie volgen, maar na een nieuwe raket was het hek helemaal van de dam. Yates ging door, keek niet meer om en diepte in de oplopende slotkilometers zijn voorsprong stelselmatig uit.

De vereende krachten van Dumoulin, Pinot en Pozzovivo ten spijt sprokkelde Yates in zijn dooie eentje driekwart minuut bijeen op de verzamelde tegenstand. Daar kende Dumoulin door een versnelling van Carapaz een moeilijk moment, maar met de streep in zicht kon de Nederlander wél weer aansluiten.

Praat na de vaak uiteraard, want de mokerslag van Yates was op dat moment al uitgedeeld. Het verdict was een uppercut van net geen 50 seconden aan het adres van Dumoulin. Voor Froome volgde met anderhalve minuut een stevige knock-out. Yates op weg naar de eindzege? Uitsluitsel volgende week!

Yates: "Ik ben hier een beetje emotioneel van"

Simon Yates pakte opnieuw uit in z'n roze trui. De kopman van Mitchelton-Scott heeft na de rit van vandaag ruim twee minuten voorsprong op grote concurrent Dumoulin. "Ik ging op instinct. Na die afdaling voor de voorlaatste klim zag ik dat er een gaatje was. Lopez ging hard aan en ik voelde me goed. Ik koos daar mijn moment om te gaan. De andere favorieten reageerden op mijn eerste aanval. De tweede keer haalde ik alles uit de kast en zo lukte het om vooruit te blijven."

"Ik ben een beetje emotioneel eigenlijk. Ik heb vandaag alles gegeven. Die twee minuten en elf seconden, dat is een mooi gat. Van bij de start in Israël heb ik voor dat gat gevochten, maar ik verwacht dat Dumoulin er dinsdag in de tijdrit twee minuten van weg kan fietsen. In elk geval zijn de benen goed, we zullen zien."

Uitslag

1. Simon Yates (GBr/MTS) 176 km in 4u37:56 (gem. 37,99 km/u)

2. Miguel Angel Lopez (Col/AST) op 0:41

3. Tom Dumoulin (Ned/SUN) 0:41

4. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:41

5. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 0:41

6. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 0:41

7. Alexandre Geniez (Fra/ALM) 01:20

8. Davide Formolo (Ita/BOH) 01:20

9. Pello Bilbao (Spa/AST) 01:20

10. Sam Oomen (Ned/SUN) 01:20

Stand

1. Simon Yates (GBr/MTS) 2677,2 km in 65u57:37 (gem. 40,59 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 02:11

3. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 02:28

4. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 02:37

5. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 04:27

6. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 04:47

7. Chris Froome (GBr/SKY) 04:52

8. George Bennett (NZe/TLJ) 05:34

9. Pello Bilbao (Spa/AST) 05:59

10. Patrick Konrad (Oos/BOH) 06:13