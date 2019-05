Weer prijs voor Lotto-Soudal: Caleb Ewan pakt zijn tweede ritzege in Giro JH

22 mei 2019

17u27 6 Giro Caleb Ewan heeft de elfde rit in de Ronde van Italië gewonnen, zijn tweede zege in deze Giro. De renner van Lotto-Soudal was in een massasprint sneller dan Arnaud Démare en Pascal Ackermann. Vanaf morgen staan de bergen op het programma, waar Valerio Conti als leider zal starten.

Het ritprofiel was krak hetzelfde als dat van gisteren, namelijk biljartvlak. Tussen Carpi en Novi Ligure, waar Fausto Coppi een groot deel van zijn leven woonde, moest het peloton 221 kilometer overbruggen. Drie oude bekenden kozen meteen voor de aanval: Marco Frapporti, Damiano Cima en Mirco Maestri gingen net als in de vierde rit samen op pad. De drie stonden voor de etappe al bovenaan met de meeste aanvalskilometers en verstevigden vandaag dus hun voorsprong. Het Italiaanse trio kreeg een maximale voorsprong van zes minuten.

De enige opwindingen onderweg: Jacopo Guarnieri groette zijn supporters en Rudiger Selig nam bij de tussensprint een puntje weg van zijn kopman Pascal Ackermann, zo werd Démare virtueel leider in het puntenklassement. Niet alleen het ritprofiel was quasi hetzelfde, maar ook het wedstrijdverloop was een blauwdruk van dat van gisteren: het peloton hield de vluchters makkelijk onder controle en na een vlucht van 195 kilometer liep hun verhaal ten einde.

De laatste 25 kilometer kon het peloton zich volledig op de sprint concentreren, die deze keer zonder valpartij verliep. De vier topsprinters Pascal Ackermann, Caleb Ewan, Elia Viviani en Arnaud Démare konden wiel-in-wiel de eindspurt inzetten. Het was uiteindelijk Ewan die het beste eindschot had. De Australiër zette fors aan en hield Démare en Ackermann af. Voor de renner van Lotto-Soudal zijn tweede ritzege in deze Giro, wellicht verlaat hij na vandaag de Giro. Arnaud Démare houdt aan zijn tweede plaats wel de puntentrui over van Pascal Ackermann. Viviani moest andermaal tevreden zijn met een ereplaats. Morgen trekt het peloton de bergen in, waar Valerio Conti als roze truidrager zal starten.