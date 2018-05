Waarom Wellens voor een verlengd verblijf bij Lotto-Soudal koos: "Ik ben bang voor avontuur" Marc Ghyselinck

04 mei 2018

08u16 0 Giro Tim Wellens (26) houdt niet van verandering. Daarom heeft hij zijn contract met Lotto-Soudal tot het einde van 2020 verlengd. Het nieuws raakte eerder deze week bekend. Omdat Wellens ook al niet van onzekerheid houdt. Hoe sneller hij weet waar hij de komende jaren aan toe is, hoe liever hij dat heeft.

Het duurt niet lang meer tot Tim Wellens een gouden uurwerk krijgt voor jarenlange trouw aan Lotto. Bij deze ploeg begon hij zijn profcarrière in 2012 en hier blijft hij nu ook zeker tot het einde van 2020. Hij heeft wel wat getwijfeld, zegt hij. Lotto was niet de enige ploeg die Tim Wellens een nieuw contract aanbood. Maar de renner besliste dan toch om te blijven waar hij is.

