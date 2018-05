Viviani schiet raak in eerste sprintersetappe Giro, Dennis nieuwe leider XC

05 mei 2018

17u00 1 Giro Elia Viviani heeft de eerste rit in lijn van de 101ste Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van Quick.Step Floors was de snelste in de straten van Tel Aviv. Daarnaast is Tom Dumoulin leider af. Rohan Dennis pakte onderweg drie bonificatieseconden en veroverde zo de roze trui.

De sprinters waren vandaag aan zet in de eerste rit in lijn van deze Giro. Vooraf was er slechts één topfavoriet: Elia Viviani. Zijn grootste concurrenten: Sam Bennett, Sacha Modolo, Jens Debusschere, Danny van Poppel, Jakub Mareczko, Andrea Guardini, Niccolo Bonifazio, Francesco Gavazzi, Jürgen Roelandts en Kristian Sbaragli.

Victor Campenaerts greep gisteren naast de zege, maar toch gaf onze landgenoot zijn roze droom niet op. De Europese kampioen tijdrijden deed er alles aan om in de vroege vlucht te zitten. Zonder succes. De grote meute gaf Campenaerts geen vrijgeleide. Nadien sloegen drie renners een bres: Lars Bak, Guillaume Boivin en Davide Ballerini. Dit keer sprong het licht in het peloton wél op groen.

Het trio reed een maximale voorsprong van bijna vier minuten bij elkaar, terwijl in de achtergrond Quick.Step Floors, Wilier Triestina en Team Sunweb het werk opknapten. Wat later nam BMC het commando over. Door de stevige tempoversnelling van de ploegmakkers van Roelandts smolt de voorsprong van de vluchters als sneeuw voor de zon.

Bak en co werden zo reeds op de eerste en enige helling van de dag ingerekend. Het sein voor Enrico Barbin om een demarrage op de Zikhron Ya'aqov (vierde categorie) te plaatsen. De renner van Bardiani bereikte als eerste de top en mag zo morgen in de bergtrui rondrijden. Vervolgens stond de tussensprint op het programma. Niet onbelangrijk, want er waren namelijk drie bonificatieseconden te verdienen. En wat was de voorgift van Tom Dumoulin op Rohan Dennis en Victor Campenaerts? Juist: amper twee seconden. Vandaar dat BMC de kopgroep vroegtijdig bij de lurven wilde vatten.

De missie van BMC was geslaagd. Dennis rondde het werk van zijn ploegmaats af en won de tussensprint. De Australiër is zo de nieuwe leider in deze Giro. Campenaerts vloekte en reed even voor het peloton uit. Morgen mogelijk een nieuwe kans voor de Belg, die nu op drie seconden in het klassement staat.

Op meer dan vijftig kilometer van de streep ging Boivin er op z’n eentje vandoor. De Canadees bezorgde zijn Israëlische ploeg wat mooie publiciteit in eigen land, maar een massasprint in Tel Aviv was onafwendbaar. Daarin toonde Viviani zich uiteindelijk duidelijk de snelste. De Italiaan haalde het voor Jakub Mareczko en Sam Bennett. Baptiste Planckaert was de eerste Belg met een negende stek.

