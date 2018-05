Viviani maakt klavertjevier vol na dollemansrit, uitdager Bennett strandt in het wiel DMM

23 mei 2018

13u15 16 Giro Het klavertjevier van Elia Viviani is rond in de Ronde van Italië. De Italiaan van Quick.Step haalde het in de straten van Iseo na een massasprint. Bennett en Bonifazio legden beslag op de dichtste ereplaatsen. Roze trui Simon Yates kwam in een razendsnelle etappe niet in de problemen .

Bam @quickstepteam @eliaviviani #Giro2018 pffff I’m going bankrupt 🤩 Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Schitterende plaatjes aan Riva del Garda. Aan de boorden van het Gardameer trok het peloton zich daags voor het zware Alpen-drieluik op gang voor een al bij al korte overgangsrit. Starten gebeurde bergop en daardoor gingen quasi alle renners op de rollen opwarmen.

Geen overbodige luxe, want van bij de start werd het een dollemansrit. Mads Pedersen en vooral Luis Leon Sanchez staken het vuur meermaals aan de lont. Diverse aanvalspogingen zorgden voor een onoverzichtelijke koerssituatie waarbij nu eens enkeleing voorop reed, dan weer een omvangrijke kopgroep van 20 de dienst uitmaakte.

Het was koersen met het hol open en dat was even reden tot paniek bij Froome en Dennis. De twee klassementsmannen lieten zich verrassen, maar konden halverwege weer vooraan postvatten. Bora-Hansgrohe hoopte dan weer Elia Viviani op de weinige hellingen richting Lombardije te lossen, maar de Italiaan van Quick.Step versaagde niet.

Ook Sanchez weigerde zich neer te legen bij het koersverhaal. De Spanjaard kreeg op 50 kilometer van de meet eindelijk zijn zin. Anderhalve minuut voorsprong met drie interessante kompanen. Te zeggen Poels, De Marchi en Hermans. Ondanks een geoliede samenwerking tussen het viertal was een zesde massasprint onafwendbaar.

Sanchez en De Marchi waren het koppigst en besloten samen te sterven in de loopgraven. Ondanks een late uitval was hun lied op ruim tien kilometer van de meet uit. Een nieuwe krachtmeting tussen Bennett en Viviani stond in de sterren geschreven. En dat in de gietende regen.

In de laatste rechte lijn knapten Stybar en Sabatini het hogesnelheidswerk op, terwijl Viviani rustig zijn geweer kon laden. Toen Van Poppel op de verrassing speelde, kon de Italiaan makkelijk de trekker overhalen. Bam, daar was ritzege vier. Bennett en Bonifazio volgden op korte afstand. Quick.Step tekent intussen al voor zijn 35ste zegeruikver van het seizoen.

"Siri, what's Italian for speed?"



"Elia Viviani." pic.twitter.com/kmjXEkhR2o Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link

Viviani: "Een beetje gegokt vandaag"

Een gelukkige Elia Viviani na de rit naar Iseo. De Italiaan won net als ploegmaat Gaviria vorig jaar nu al vier keer in de Giro. "We wisten dat dit een zware rit zou worden. De batterijen waren bij de meeste renners opgeladen na de rustdag en de tijdrit. Bovendien kregen we nog een sterke ontsnapping. Helaas voor hen was het met z'n vieren moeilijk om een massasprint te ontlopen."

"We hebben vandaag een beetje gegokt. Dit was een rit voor Bennett, dus we lieten het initiatief aan Bora-Hansgrohe. Zij hebben de hele dag gecontroleerd. Als het tot een sprint zou komen, dan zouden we er voor gaan en dat is goed uitgevallen. Sabatini deed schitterend werk in de laatste rechte lijn. Hij lokte de vroege aanzet van Van Poppel uit. Cruciaal, want door de tegenwind kon ik zo nog 50 meter langer in het wiel zitten. Ideaal voor mij."

Uitslag

1. Elia Viviani (Ita/QST) in 3u19:57 (gem.: 46,5 km/u)

2. Sam Bennett (Ier/BOH) op 0:00

3. Niccolo Bonifazio (Ita/TBM) 0:00

4. Danny van Poppel (Ned/TLJ) 0:00

5. Jens Debusschere (Bel/LTS) 0:00

6. Kristian Sbaragli (Ita/ICA) 0:00

7. Jempy Drucker (Lux/BMC) 0:00

8. Sacha Modolo (Ita/EFD) 0:00

9. Andrea Vendrame (Ita/ANS) 0:00

10. José Goncalves (Por/TKA) 0:00

Stand

1. Simon Yates (GBr/MTS) 2866,4 km in 69u59:11 (gem. 40,95 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:56

3. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 03:11

4. Chris Froome (GBr/SKY) 03:50

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 04:19

6. Rohan Dennis (Aus/BMC) 05:04

7. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 05:37

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 06:02

9. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 06:07

10. George Bennett (NZe/TLJ) 07:01