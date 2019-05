Viviani bevestigt: Italiaanse kampioen verlaat Giro XC

22 mei 2019

18u09

Bron: RAI 0 Giro Elia Viviani zal dit jaar geen rit in de Giro winnen. De Italiaanse kampioen van Deceuninck-Quick.step stapt uit de Ronde van Italië. Dat vertelde hij aan de RAI.

Vandaag kreeg de Italiaan in aankomstplek Novi Ligure een laatste kans om de nul weg te vegen. Een laatste sprintetappe voor de bergen. Maar wederom kwam Viviani tekort. Hij finishte als vierde, Caleb Ewan -die ook allicht de Giro zal verlaten- boekte zijn tweede ritzege. Pascal Ackermann en Arnaud Démare werden respectievelijk tweede en derde.

Nul zeges momenteel voor Deceuninck-Quick.Step in deze Giro. Het had er wel anders kunnen uitzien. Viviani kwam in de derde etappe als eerste op de streep, maar werd nadien gedeklasseerd. Een discutabele beslissing van de jury.