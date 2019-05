VIDEO. “What the f*ck is wrong with you”: Haller furieus op Giro-fan die drinkbus uit zijn mond wil wegkapen DMM

07u55 0 Giro Animo gisteren in de twaalfde etappe van de Giro. Van Cuneo naar Pinerolo nodigde het terrein uit tot aanvallen, al kwam het meest opmerkelijke moment net na de etappe. Een fan probeerde een drinkbus uit de mond van Marco Haller weg te grissen, maar die reageerde (terecht) furieus.

Voor sommigen is het een halve sport. Drinkbussen verzamelen van wegrenners in een grote koers. Dikwijls een aandenken voor kinderen aan hun idool. Al even dikwijls een collectors-item voor verzamelaars. Dat sommigen ver voor een bidon gaan, blijkt uit een filmpje dat net na de twaalfde rit van de Giro druk op sociale media werd gedeeld.

Daar zien we een rustig uitbollende Marco Haller (Katusha-Alpecin) die zich na de aankomst naar de bus begeeft met een bidon in de mond. Plots gaat een overijverige arm naar het gezicht van Haller om de drinkbus weg te plukken. Die weet de actie van de fan allerminst op prijs te stellen. De Oostenrijker kon zijn bidon redden, maar verloor daarbij wel even zijn cool. Haller stapte van de fiets om de zogenaamde wielerfan de levieten te lezen. “What the f*ck is wrong with you!?”, klonk het veelbetekenend.

Dis-donc, faut pas toucher à ses bidons au Père Haller !



