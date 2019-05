VIDEO. Vluchter Cima stooft sprinters een peer in Giro na bloedstollende finale XC/TLB

30 mei 2019

16u52 0 Giro Damiano Cima heeft de achttiende etappe in de Giro gewonnen. De Italiaanse vluchter van Nippo-Vini Fantini stak zijn armen in de lucht na 222 kilometer tussen Valdaora en Santa Maria di Sala.

Cima glipte mee in de vlucht van de dag. De verstandhouding met mede-avonturiers Nico Denz en Mirco Maestri was uitstekend en de sprintersploegen slaagden er uiteindelijk niet in om Cima tijdig bij de lurven te vatten in een bloedstollende finale. De laatste sprinterskans werd zo verpest.

Pascal Ackermann sprintte naar de tweede plek en Arnaud Démare moest zich tevreden stellen met de achtste stek, waardoor de Duitser zonder ongelukken het puntenklassement zal winnen in deze Giro. In het peloton kwam klassementsleider Richard Carapaz niet in de problemen.

Morgen is het weer de beurt aan de klimmers. Het peloton overbrugt dan 151 kilometer van Treviso naar San Martino di Castrozza. De etappe is niet heel lastig, met onderweg een beklimming van derde en één van vierde categorie. De aankomst ligt wel op een col van tweede categorie (13,6 kilometer aan 5,6 procent). Op de slotdag staat dan nog een tijdrit gepland.

De top-10 van van vandaag:

1. Damiano Cima (Ita/NIP)

2. Pascal Ackermann (Dui/BOH) op 0:00

3. Simone Consonni (Ita/UAD) 0:00

4. Florian Sénéchal (Fra/DQT) 0:00

5. Ryan Gibbons (ZAf/TDD) 0:00

6. Manuel Belletti (Ita/ANS) 0:00

7. Davide Cimolai (Ita/ICA) 0:00

8. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

9. Sean Bennett (VSt/EF1) 0:00

10. Mirco Maestri (Ita/BRD) 0:00

*** 19. Jenthe Biermans (Bel/TKA) 0:00

🇮🇹 @Damiano_Cima outfoxes @Ackes171. Joy for the breakaway rider, disappointment for the sprinter | 🇮🇹 @Damiano_Cima beffa @Ackes171. Felicità per il fugaiolo, delusione per lo sprinter. #Giro pic.twitter.com/m13qF9wZAH Giro d'Italia(@ giroditalia) link

