VIDEO. Ouders van Chaves door het dolle heen na moeilijke periode voor de Colombiaan JH/TLB

31 mei 2019

18u12

Bron: Eurosport 0 Giro Prachtige beelden na afloop van de 19de rit in de Giro: Esteban Chaves werd na de finish hartelijk ontvangen door zijn ouders. Net zoals de Colombiaan zelf, waren ook zijn ouders door het dolle heen, een kippenvelmoment.

Na een moeilijke periode kon Esteban Chaves toch weer met een overwinning aanknopen. De renner van Mitchelton-Scott zag vorig jaar het grootste deel van zijn seizoen in het water vallen door een virus. Eén jaar na zijn vorige ritwinst in de Giro, was de Colombiaan vandaag opnieuw aan het feest en daar waren zijn ouders getuige van. Mama en papa Chaves hielden het na de finish niet droog, tijdens de podiumceremonie was er bij beiden een grote glimlach aanwezig. Chaves, die bekend staat voor zijn eeuwige glimlach, heeft het duidelijk niet van vreemden.