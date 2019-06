VIDEO. Ongezien: klassementsrenner López deelt klappen uit aan fan die hem ten val bracht TLB

01 juni 2019

17u28

Bron: Eurosport 4

Tijdens de slotklim van de 20ste Giro-rit (de Monte Avena, red.) werd Miguel Ángel López ten val gebracht door een toeschouwer. En dat zorgde voor flink wat frustraties bij de 25-jarige Colombiaan van Astana. López deelde enkele rake klappen uit aan de man en sloeg onder meer de pet van diens hoofd. Door het oponthoud deed de witte trui ook een slechte zaak in de stand en waarschijnlijk volgt ook nog een (tijd)straf voor het incident. Bekijk de beelden hierboven.

Fan duwt Roglic wel heel lang

De ‘meeloper’ was overigens lang niet de enige supporter die zich op geen te fraaie wijze liet opmerken tijdens de etappe van vandaag. Wat eerder vonden twee fans het immers ook nodig om Primoz Roglic, die vandaag weer wat tijd verloor en nu vierde is in de stand, bergop wel heel fel te duwen. “Dit hoort niet”, stelde ex-renner Karsten Kroon op Eurosport.