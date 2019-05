VIDEO. Nuchtere Serry na vijfde plaats in Giro-rit: “Die Colombianen, dat zijn kerels” Redactie

31 mei 2019

19u29

Bron: Belga 1 Giro Met een vijfde plaats deed Pieter Serry (Deceuninck - Quick-Step) vandaag in de negentiende etappe van de Giro een positie beter dan in de eerste week, toen hij zesde werd in de zesde etappe. “Maar nu was ik niet goed genoeg om te volgen”, verklaarde de Belg.

Serry gaf meteen na zijn aankomst bovenop de klim van tweede categorie in San Martino di Castrozza een sappige, maar eerlijke reactie: “Toen Chaves ging, lukte het schakelen van mijn binnen- naar mijn buitenplaat niet meteen. Maar Chaves had me ook ‘dood gedaan’ met zijn tempowisselingen. Dat kan ik niet zo goed: ik ben meer een tempoman, hij is van het explosieve type. Die Colombianen, man, man, man, dat zijn kerels.”

De Oost-Vlaming maakte toch een positieve analyse. “Ik ben erg blij dat ik mee zat in de vlucht vandaag. Ik heb ervan genoten, maar er waren betere renners vandaag. Punt. Ik heb heel lang aangeklampt, heb alles geprobeerd om zolang mogelijk te volgen, maar ben daarbij een beetje over mijn toeren gegaan. Plots viel ik stil toen Chaves ging op een steiler stuk op een kilometer of twee van de streep, en kreeg ik krampen. Het was over.”

In de zesde etappe had Serry ook vanuit een vlucht al de zesde plaats veroverd. “Misschien was ik er toen wat dichterbij. Toen was ik misschien wel goed en fris genoeg om mee te kunnen met de eersten, maar dat kon ik vandaag niet aan. Ik heb de voorbije dagen redelijk veel tempowerk gedaan voor de ploeg en ook telkens geprobeerd om in de ontsnapping te zitten. Tweemaal is dat gelukt, jammer dat ik het niet heb kunnen afmaken.”