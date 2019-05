VIDEO. Kijk hier naar de tiende aflevering van ‘In het wiel van de Giro’ met Bakelants en Vervaeke Redactie

20 mei 2019

19u30 1 Giro In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikt VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de gebeurtenissen uit de eerste week van de Giro. Op de rustdag bespreekt hij in Rimini de situatie in het klassement en andere opvallendheden.

Daarbij twee opgemerkte gastoptredens: Jan Bakelants en Louis Vervaeke. De twee speelden bij Team Sunweb medefavoriet Tom Dumoulin kwijt na een val. “Iedereen is moe. Op het profiel leek deze eerste week niet superzwaar, maar er is wel gekoerst in deze eerste week”, vertelde Vervaeke.

Bakelants ging dieper in op het verlies van Dumoulin. “Zoals gewoonlijk is er ook weer veel gevallen in de eerste dagen. We zijn van doel moeten veranderen daardoor. Iedereen heeft getraind om te koersen in functie van Tom. Nu moet de mindset veranderen, maar dat is geen probleem.”

Waag ook zelf je kans in de Ronde van Italië met onze Gouden Giro. Deelnemen? Klik dan op DEZE PAGINA.