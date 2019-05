VIDEO. “Julia, papa zit in Italië”: Bakelants heeft boodschap voor het thuisfront Redactie

21 mei 2019

17u54

Bron: Eurosport 0

Leuk moment tijdens de tiende Giro-etappe. Jan Bakelants nam op ruim zestig kilometer van de aankomst in Modena even de tijd om het thuisfront te groeten. “Julia, papa zit in Italië”, sprak onze landgenoot zijn dochtertje toe via de camera. Bakelants, renner van Team Sunweb, zag eerder deze Giro zijn kopman Tom Dumoulin uitvallen.