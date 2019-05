VIDEO. Herbekijk de twaalfde aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, over de tweede sprintzege van Caleb Ewan MCA

22 mei 2019

18u45

Bron: VTM Nieuws 2

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de elfde etappe van de 102de Ronde van Italië. Net als gisteren was het lang wachten op spektakel. De sprinters mochten het opnieuw onderling uitvechten voor de dagzege en uiteindelijk was het Caleb Ewan die als eerste over de streep kwam. De Australiër van Lotto-Soudal klopte de andere topsprinters - zoals Ackermann, Viviani en Démare - op hun waarde en boekte zijn tweede ritzege in deze Giro. Tijdens de twaalfde aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, die u hierboven kunt bekijken, werden de sprint én het programma voor de komende dagen besproken.