VIDEO. Giro-winnaar Carapaz maakt “ereronde” in het prachtige amfitheater van Verona JH

02 juni 2019

Het amfitheater in Verona leverde fantastische beelden op, voor een renner ook een geweldige plaats om de eindoverwinning te vieren. Die eer was voor Richard Carapaz weggelegd. De Ecuadoriaan kon er na de podiumceremonie een “ererondje” met zijn trofee maken. Ook voor de Ecuadoriaanse fans was het een moment om nooit te vergeten.

