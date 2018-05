VIDEO: Dumoulin: "Ik heb mezelf helemaal niets te verwijten, ik deed alles goed" DMM

26 mei 2018

16u27 0 Giro Na zijn eindzege van vorig jaar is het anno 2018 een tweede plaats geworden voor Tom Dumoulin in de Giro. De Nederlander van Team Sunweb haalde in de laatste rit nog eens alles uit de kast. Froome uit de roze trui rijden, zat er wel niet meer in. "Ik ben blij met dit resultaat."

Zonder twijfel de meest constante renner in de 101ste Ronde van Italië: Tom Dumoulin. De titelverdediger kende in tegenstelling tot het merendeel van zijn concurrenten weinig of geen pieken of dalen in zijn vormcurve. "Ik kan mezelf helemaal niets verwijten. Ik heb alles goed gedaan de voorbije drie weken en ik kan dus alleen maar tevreden zijn met dit eindresultaat."

"Ik heb drie superweken gehad met de ploeg. Ik ben mijn ploegmaats dan ook dankbaar. Het deed me veel dat ik vandaag in de laatste kilometers nog iets kon terugdoen voor Sam (Oomen) en zo zijn top tien-plaats kon veiligstellen. Ik ben echt blij. We hebben alles eruit gehaald. Geen fouten gemaakt en that's it.

"Ik was misschien niet de beste klimmer in deze Giro, maar ik hoorde wel bij de besten bergop. Ik kan daar dus zeker mee leven. Of ik al uitkijk naar revanche in de Tour? Daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Dit was veruit de zwaarste ronde die ik gereden heb. Ik heb er alles aan gedaan, maar uiteindelijk was Froome net iets sterker."