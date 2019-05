VIDEO. De zestiende aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, over de zege van Cataldo en het tijdsverlies van Roglic Redactie

26 mei 2019

20u52 9

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de vijftiende etappe van de 102de Ronde van Italië. Dario Cataldo won de rit na een lange vlucht, maar de meeste aandacht gaat toch naar de tik die Primoz Roglic moest incasseren in de stand. De Sloveen had materiaalpech, ging tegen de grond en trekt met een achterstand van 47 seconden op rozetruidrager Richard Carapaz naar de slotweek. De situatie wordt besproken in de zestiende aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, die u hierboven kunt bekijken.

Door een technisch probleem was er vandaag geen live-uitzending van ‘In het wiel van de Giro’. Onze excuses. Morgen zijn we er weer live bij, om 18u45. Oók op de rustdag!