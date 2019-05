VIDEO. De knappe geste van Ventoso op de Mortirolo JH/XC

28 mei 2019

18u02

Bron: Eurosport 0

Opnieuw een mooi beeld van sportiviteit in het Giro-peloton: bij zijn aanval op de Mortirolo rekende Vincenzo Nibali vroege vluchter Francisco Ventoso in. De Spanjaard zag de Italiaan komen en bood zijn drinkbus aan, ook al rijden beide renners niet voor dezelfde werkgever. Ventoso komt uit voor CCC, Nibali voor Bahrein-Merida. De bidon werd door Nibali in dank aangenomen. Bekijk hierboven de beelden.