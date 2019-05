VIDEO. De Gendt en Van der Sande vertellen het verhaal achter hun alter-ego’s: ‘Gordo y Delgado’ Redactie

27 mei 2019

19u38 0 Giro De zeventiende aflevering van ‘In het wiel van de Giro' ging op bezoek bij Thomas De Gendt en Tosh Van der Sande. De twee kamergenoten deden uit de doeken waarom ze zichzelf op Twitter ‘Gordo y Delgado’ noemen.

“Ik woon in Spanje, dus ik ben de taal nog aan het leren”, vertelde Van der Sande. “Toen ik bezig was op Duolingo (een vertaalapp, red), vroeg Thomas constant wat dit en dat betekende. Bij ‘gordo y delgado’ vroeg hij dat ook. Ik zei dat het ‘de dikke en de dunne’ betekende en daarop besloten we ons ook zo te noemen.”