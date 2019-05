VIDEO. De elfde aflevering van ‘In het wiel van de Giro’, over de zege van Démare en de val van Ackermann MCA

21 mei 2019

18u45

Bron: In het wiel van de Giro 0

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de tiende etappe van de Giro. Het spektakel werd vandaag opnieuw opgespaard voor de slotkilometer. Onder de rode vod gingen verschillende renners stevig tegen de grond, de Duitser Pascal Ackermann was het voornaamste slachtoffer. Arnaud Démare kon aan de problemen ontsnappen en mocht zijn armen voor het eerst in deze Ronde van Italië in de lucht gooien. Zijn zege én de massale val behoorden tot de gespreksonderwerpen van ‘In het wiel van de Giro’.