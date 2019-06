VIDEO. Chad Haga na verrassende ritwinst in Giro: “Ik was al dagen bezig met deze tijdrit” JH

02 juni 2019

19u44 0 Giro VTM-journalist Merijn Casteleyn interviewde na afloop van de slottijdrit de sleutelfiguren in deze Giro én de ritwinnaar van vandaag. Chad Haga is voor velen een verrassende winnaar, maar hij was wel al dagen bezig met deze tijdrit: “Ik had gepland om hier vandaag in topvorm te zijn.”

Door het verlies van Tom Dumoulin in het begin van deze Giro leek de Ronde van Italië voor Team Sunweb in het water te vallen. Op de allerlaatste dag brengt Chad Haga toch nog redding voor het WorldTour-team: “Bij de start van de Giro leek alles mis te gaan, maar nu kan ik eindigen met mijn eerste WorldTour-overwinning, in een grote ronde dan nog. Dit is een heel speciaal moment.”

Victor Campenaerts merkte Haga de voorbije dagen vaak op in de ‘groupetto’, nochtans is de Amerikaan een redelijke klimmer: “Dat klopt, mijn plan was om hier in topvorm aan de start te staan”, verklaarde de renner van Team Sunweb zijn mindere uitslagen de laatste dagen. Victor Campenaerts gaf ook nog mee dat hij zeker niet gedacht had dat Haga hem vandaag zou kloppen, maar ook de Amerikaan zag dit niet aankomen: ”Ik had wel verwacht dat ik hier een goede uitslag zou rijden, maar niet om te winnen.”

Roglic: “Na alle problemen is het eindpodium zoals een overwinning voor mij”

Primoz Roglic was vooraf de grote favoriet. De Sloveen kon in de bergetappes niet meestrijden voor winst en moet dankzij zijn sterke tijdritten tevreden zijn met een derde plaats in het eindklassement. De renner van Jumbo-Visma leek niet meteen tevreden, maar hij beweerde wel iets anders: “Het is eindelijk gedaan, ik ben blij en trots. Ik kwam hier samen met de hele ploeg wel om te winnen, maar na alle problemen voelt het eindpodium halen als een overwinning.”

De eerste week verliep voor Roglic vlekkeloos, maar halverwege begon het pantser van de Sloveen toch te breken. Bergop moest hij vooral ondergaan: “We hebben enkele fouten gemaakt, maar na de veertiende rit voelde ik mij weer uitstekend. Het was een zwaar gevecht voor het podium”, besloot Roglic. Wat zijn toekomstplannen zijn, kon de Sloveen nog niet beantwoorden: “Eerst wil ik rust nemen, daarna zien we wel”, hield de renner van Jumbo-Visma het kort.