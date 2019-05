VIDEO. Beleef de fietswissel van Roglic in de volgwagen van Jumbo-Visma, die net op dat moment plaspauze hield Redactie

27 mei 2019

16u57 0 Giro Pech voor Primoz Roglic gisteren in de Giro. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma wou in volle finale wisselen van fiets, maar wat bleek... de volgwagen was nergens te bespeuren.

40 seconden. Dat is de tijd die Primoz Roglic gisteren verloor op concurrenten Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. De Sloveen kende materiaalpech in de afdaling van de Colma di Sormano. De ploegleiders van Roglic waren net op dat moment een plaspauze aan het houden. De Sloveen kon dus geen assistentie krijgen en wisselde dan maar van fiets met ploegmaat Antwan Tolhoek. Op die fiets kwam Roglic in de afdaling van de Civiglio ook nog eens ten val. Een echt geslaagde dag was het dus niet voor Jumbo-Visma.

Dat is ook te zien op de beelden die Eurosport vrijgaf van het voorval. Met behulp van een dashcam is te zien hoe de ploegleiders reageren op de pech van Roglic. We herkennen onder meer Addy Engels die Roglic aanmaant om van fiets te wisselen met Antwan Tolhoek die “in de buurt is”. Ondertussen stoof de ploegleiding de andere volgwagens voorbij op zoek naar Roglic.

Eens bij de Sloveen werd een ‘bidon collé’ uitgedeeld. Een beproefde tactiek waarbij de renner in kwestie zich door middel van het doorgeven van een drinkbus even kan optrekken aan de volgwagen. Reglementair is het niet en dus kreeg Jumbo-Visma er een geldboete van enkele honderden Zwitserse frank voor van de UCI.