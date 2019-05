VIDEO. Bekijk hier de slotkilometer van de zestiende Giro-etappe Redactie

28 mei 2019

De zestiende etappe in de Giro was een prooi voor Giulio Ciccone. De Italiaanse bergkoning rekende in de sprint af met Jan Hirt. Primoz Roglic verloor dan weer 1 minuut en 23 seconden op een groepje met Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. De Sloveen was zo andermaal de verliezer van de dag. Bekijk hierboven de slotkilometer.