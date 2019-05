VIDEO. Bekijk hier de slotkilometer van de twaalfde Giro-rit Redactie

23 mei 2019

17u13

Bron: Eurosport 0

Cesare Benedetti boekte vandaag in de Ronde van Italië zijn eerste profzege. De 31-jarige Italiaan van Bora-Hansgrohe rekende in de sprint af met zijn medevluchters. Jan Polanc nam dan weer de roze trui over van zijn ploegmaat Valerio Conti. Bekijk hierboven de slotkilometer van de twaalfde Giro-etappe.