VIDEO. Bekijk hier de slotkilometer van de elfde Giro-rit Redactie

22 mei 2019

17u38

Bron: Eurosport 0

Ook vandaag waren de snelle mannen aan zet in de Ronde van Italië. De aankomst van de elfde etappe lag na 221 kilometer in Novi Ligure en Caleb Ewan toonde zich uiteindelijk de snelste van het pak in de massasprint. De Australiër van Lotto-Soudal verschijnt morgen normaal niet meer aan de start van de twaalfde etappe, omdat vooral de klimmers en de avonturiers de komende dagen aan zet zullen zijn. Bekijk hierboven de slotkilometer.