VIDEO. Bekijk hier de slotkilometer van de eerste zware bergrit in de Giro Redactie

24 mei 2019

17u35

Bron: Eurosport 0

De eerste echte bergrit in de Ronde van Italië was een prooi voor Ilnur Zakarin. De Rus van Katusha-Alpecin soleerde naar de zege. Ook Mikel Landa deed een goede zaak in het klassement. Jan Polanc behield dan weer zijn roze leiderstrui. Bekijk hierboven de slotkilometer van de dertiende Giro-etappe.