VIDEO. Bekijk hier de laatste kilometer van de vijftiende Giro-rit Redactie

26 mei 2019

17u53

Bron: Eurosport 0

Dario Cataldo was vandaag de beste in de vijftiende etappe van de Ronde van Italië. De Italiaan trok op avontuur met zijn landgenoot Mattia Cattaneo en haalde het in de sprint. In het zog van de twee vluchters deelden Vincenzo Nibali, roze trui Richard Carapaz en Simon Yates een tik uit aan Primoz Roglic. Carapaz gaat met 47 seconden voorsprong op Roglic de laatste week in. Nibali is nu derde met 1′47" achterstand. Hierboven kunt u de laatste kilometer bekijken.