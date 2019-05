VIDEO. Bekijk hier de bewogen slotkilometer van de tiende Giro-rit, mét de stevige val van Ackermann en co TLB

21 mei 2019

17u53

Bron: Eurosport 0

Vandaag stond de (vlakke) tiende etappe op het programma in de Giro en de sprinters mochten het opnieuw uitvechten. Arnaud Démare toonde zich uiteindelijk de snelste van het pak in Modena, waar na 145 kilometer de aankomst lag. Onder de boog van de laatste kilometer gingen verschillende renners, onder wie Pascal Ackermann (de leider in het puntenklassement), stevig tegen de grond. De sprint werd daardoor ontregeld en Démare kon daarvan profiteren. Hierboven kunt u de laatste kilometer herbekijken.