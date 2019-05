VIDEO. Bakelants: “De Gendt is niet echt verstandig geweest” Redactie

23 mei 2019

19u46 1 VTM Nieuws Jan Bakelants stond na afloop van de twaalfde Giro-etappe VTM-journalist Merijn Casteleyn te woord. Onze landgenoot kleurde de rit, maar had op beter gehoopt.

Bakelants schoof vandaag mee in de juiste ontsnapping, maar moest uiteindelijk vrede nemen met de zestiende plaats. “Ik was niet goed genoeg”, vertelde hij. “Dat ook De Gendt zei dat die klim van eerste categorie te lastig was? Ja, maar Thomas is niet verstandig geweest. Als het te lastig is, dan moet hij niet zelf de forcing beginnen te voeren. Daar was ik het slachtoffer van. En hijzelf ook. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ik mee was. Ik voelde me goed, maar op het einde geraakte ik niet meer vooruit.”