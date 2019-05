VIDEO. Aflevering 18 van ‘In het wiel van de Giro’, met eerlijke analyse van ploegleider Roglic Redactie

28 mei 2019

19u28 0

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de zestiende etappe van de 102de Ronde van Italië. Bergkoning Giulio Ciccone zette de bergrit over de Mortirolo naar zijn hand. Primoz Roglic kraakte dan weer op die loodzware hindernis. In het klassement heeft Richard Carapaz nu een voorsprong van 1'47" op Vincenzo Nibali en 2'09" op Roglic.

