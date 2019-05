VIDEO. Aflevering 13 van ‘In het wiel van de Giro’, met reacties van (Belgische) hoofdrolspelers Redactie

23 mei 2019

19u45 0

In ons dagelijks wielermagazine ‘In het wiel van de Giro’ blikte VTM-journalist Merijn Casteleyn vanuit Italië terug op de twaalfde etappe van de 102de Ronde van Italië. Met Thomas De Gendt, Jan Bakelants en Jenthe Biermans zaten er drie Belgen in de juiste ontsnapping, maar finaal mocht een Italiaan victorie kraaien: Cesare Benedetti. Voor die laatste was het zijn eerste profzege uit zijn carrière. Jan Polanc veroverde dan weer de roze trui.

