VIDEO. Ackermann houdt flink wat schaafwonden over aan stevige val in tiende Giro-rit - Moschetti moet opgeven TLB

21 mei 2019

21u45

Bron: Eurosport 0 Giro Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) was één van de slachtoffers van de massale valpartij onder de vod van de slotkilometer. De Duitser kwam als eerste ten val en zag zijn kansen op een derde ritzege in de Giro in rook opgaan.

Ackermann zag er stevig gehavend uit toen hij enkele minuten na de valpartij over de finish reed (zie beelden onder). Zowel zijn truitje, als broek waren gescheurd, schaafwonden liep hij op aan bijna de hele rechterkant van zijn lichaam.

“Pascal heeft wat huid verloren”, klinkt het in een bericht van zijn team Bora-hansgrohe, “vooral aan de rechterkant. Het gaat gelukkig enkel om schaafwonden en kneuzingen. Er is geen sprake van een ernstige blessure noch teken van een breuk. Ook Michael Schwarzmann (ploegmaat) liep geen ernstige blessures op na de val.”

Wel greep Ackermann naast kostbare punten in de strijd om de puntentrui. Hij leidt nog met 155 punten, slechts ééntje meer dan Arnaud Démare. Caleb Ewan telt er 109 en staat derde, maar zoals bekend rijdt die morgen zijn laatste rit in de Giro.

Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) start niet meer in elfde rit

Ook Matteo Moschetti was één van de slachtoffers van de zware valpartij in de tiende etappe van de Giro. De Italiaan van Trek-Segafredo komt er vanaf zonder breuken, maar liep wel andere blessures op. Hij start morgen niet meer in de elfde rit. Moschetti werd lange tijd omringd door zijn ploegmaten na de valpartij en het duurde lang vooraleer hij terug op z’n fiets stapte. Na afloop liep hij langs voor een uitgebreid medisch onderzoek. Daaruit blijkt dat er geen sprake is van breuken. Wel liep hij een dislocatie van de linkerschouder op en zorgde de zware klap voor spierpijn in zijn been. Voorts liep hij allerlei schaafwonden op over zijn ganse lichaam en gezicht. Dat meldt zijn team Trek-Segafredo op Twitter.

“Hij verloor nooit het bewustzijn bij de valpartij en liep ook geen hersenschudding op. Toch start hij niet in de elfde etappe, aangezien zijn schouder en benen wat tijd nodig hebben om te herstellen”, klinkt het nog. De 22-jarige Moschetti sprintte deze Giro twee keer naar een top 5-plaats.

Herbekijk hieronder de laatste kilometer van de rit, met de val na “10: