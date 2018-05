Verschroeiende versnelling levert talentvolle Carapaz straffe ritzege in Giro op XC

12 mei 2018

17u14 12 Giro De achtste etappe van de 101ste Ronde van Italië was een prooi voor Richard Carapaz. De 24-jarige Ecuadoriaan van Movistar had het beste eindschot op de slotklim van zeventien kilometer. Simon Yates behoudt zijn roze trui.

De renners kregen vandaag een lastige etappe van 209 kilometer voorgeschoteld. Het venijn zat hem wederom in de staart. De finish lag namelijk op de top van de Montevergine, een helling van zeventien kilometer aan vijf procent. De klassementsrenners en de vrijbuiters waren aan zet. Een vroege vlucht had vooraf écht wel kans op slagen.

Daardoor waren de tickets voor de juiste ontsnapping allesbehalve goedkoop. Pas na een klein uur kwam de kopgroep tot stand. Daarbij één landgenoot: Tosh Van der Sande. De renner van Lotto-Fix All werd vergezeld door Davide Villella, Jan Polanc, Matteo Montaguti, Rodolfo Torres, Koen Bouwman en Matej Mohoric.

Break of the day! | Fuga del giorno!#Giro101 pic.twitter.com/oofnyawrut Giro d'Italia(@ giroditalia) link

De zeven gelukzoekers reden een voorsprong van zo’n zes minuten bij elkaar, terwijl de troepen van Mitchelton-Scott het tempo in het peloton verzorgden. Het verschil bleef nadien lange tijd status quo. Vluchter Polanc stond vooraf op 8’16” in het klassement en Simon Yates was niet zinnens zijn roze trui uit handen te geven.

Met een bonus van twee minuten en dertig seconden begon de kopgroep aan de slothindernis. Van der Sande deed wat hij kon, maar moest bergop zijn meerdere erkennen in zijn medevluchters. Uiteindelijk ging een sterke Bouwman solo, al kon ook hij niet voorop blijven. In de groep der favorieten had wittetruidrager Richard Carapaz een fenomenaal eindschot in huis en snelde zo naar de zege. Davide Formolo en Thibaut Pinot werden respectievelijk tweede en derde. Simon Yates finishte als vijfde en blijft in het roze.

An historic day: it’s the first ever Grand Tour stage win for Ecuador | Una girnata storica per il ciclismo ecuadoregno, è la prima vittoria ad un Grande Giro! #Giro101 pic.twitter.com/uQwCMPdv2W Giro d'Italia(@ giroditalia) link