Verkiest hij dan toch de Giro boven de Tour? "Dumoulin geeft zijn ja-woord voor Ronde van Italië" DMM

09u27

Bron: De Telegraaf, Telesport 0 AFP Giro Het is nog koffiedik kijken naar zijn seizoensplanning, maar Tom Dumoulin zou zijn ja-woord hebben gegeven aan de Giro-organisatie om zijn titel volgend jaar te verdedigen. Althans, dat melden De Telegraaf en enkele Italiaanse media.

Tom Dumoulin heeft er een boerenjaar opzitten. De bescheiden Maastrichtenaar won in het (voorlopig) beste wielerseizoen van zijn carrière de Ronde van Italië en het wereldkampioenschap tijdrijden. Op de koop toe kroonde Dumoulin zich gisteren ook tot Nederlands Sportman van het Jaar.

De logische volgende stap is alles op de Tour te zetten en dat leek Dumoulin aan te geven op de Giro-presentatie enkele weken geleden. De Nederlander wou of kon een nieuwe deelname aan de Ronde van Italië toen niet bevestigen. Ook oudgedienden Moser en Gimondi hadden er hoofdschuddend hun twijfels bij. Toch zou zowel Team Sunweb als Tom Dumoulin nu hun woord aan de Giro geven. De Maastrichtenaar zou volgens het Italiaanse Telesport en De Telegraaf toch van plan zijn om in de komende meimaand een nieuwe gooi te doen naar de eindzege in de Giro.

La Gazzetta dello Sport, de organiserende krant van de Giro, was bij de presentatie van de Giro naar eigen zeggen ook al 100% zeker dat de Limburger zijn roze trui gaat verdedigen. Op officiële bevestiging is het nog wachten. De Nederlander maakt zijn plannen voor komend seizoen pas bekend tijdens de teamstage begin januari.

Photo News