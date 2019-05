Van de doorbraak van Pantani tot de inhaalrace van Contador: drie mythische beklimmingen van de Mortirolo JH

28 mei 2019

12u57 1 Giro De Gavia mag dan wel geschrapt worden, maar er ligt vandaag nog steeds de Mortirolo in het parcours van de 16de Giro-rit. De cijfers van de klim liegen niet: 11,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 11%, loodzware kost. De Mortirolo is een beklimming die al verschillende keren spektakel opleverde in de Giro.

De doorbraak van Pantani

Marco Pantani brak in 1994 definitief door bij de profs: de Italiaan reed Miguel Indurain en latere winnaar Jevgeni Berzin op de Passo del Mortirolo pardoes uit het wiel. Hij won de etappe en werd dat jaar tweede in de Giro. Pantani brak toen ook het record van snelste tijd ooit op de Mortirolo: 42 minuten en 40 seconden, ondertussen zijn er al twee snellere passages afgelegd. De Italiaan behaalde zo ook zijn tweede overwinning in evenveel dagen: hij won met een voorsprong van bijna drie minuten op zijn ploegmaat Claudio Chiappucci.

De snelste

De voorlaatste dag van de Giro van 1999 zal altijd in het geheugen gegrifd staan als de dag waarop Marco Pantani in de roze trui uit de Giro werd gezet. Zo werd Paolo Salvodelli de nieuwe leider, maar zijn eerste belager Ivan Gotti was niet van plan om zich daarbij neer te leggen. Na één kilometer op de Mortirolo versnelde de Italiaan al. Enkel Roberto Heras, Gilberto Simoni, Laurent Jalabert en Daniele De Paoli reageerden. Uiteindelijk ging het ook voor die laatste twee te snel. Gotti, Heras en Simoni knalden naar de top en zetten ook de snelste tijd ooit neer op de Mortirolo: 41'42". Gotti legde er de basis voor de eindwinst, want Salvodelli kreeg vier minuten aan zijn laars.

De fenomenale inhaalrace van Contador

Redelijk vers in het geheugen: Alberto Contador toont dat hij oppermachtig is in de Giro van 2015. Door een lekke band begon de Spanjaard met een achterstand van 50 seconden aan de Mortirolo. Zijn concurrenten van Astana, Fabio Aru en Mikel Landa, wachtten allerminst. De voet van de steile beklimming is voor Contador het begin van een fenomenale inhaalrace: op amper vier kilometer tijd maakte hij zijn achterstand goed en een halve kilometer later liet hij Aru en Landa ter plaatse. Die laatste kon nog wel terugkeren en won uiteindelijk de etappe. De eindzege van Contador kwam niet meer in gevaar.

Vijf snelste beklimmingen Mortirolo

1. Ivan Gotti / Roberto Heras / Gilberto Simoni, 41'42" (1999)

2. Ivan Gotti / Pavel Tonkov, 42'07" (1996)

3. Marco Pantani, 42'40" (1994)

4. Piotr Ugrumov / Enrico Zaina, 42'45" (1996)

5. Niklas Axelsson, 43'03" (1999)