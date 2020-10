Ulissi vloert Sagan op hellende aankomst in Ronde van Italië, Ganna behoudt roze trui SVBM

04 oktober 2020

16u25 2 Giro Diego Ulissi heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van UAE-Team Emirates hield op de slothelling naar Agrigento Peter Sagan (BORA-hansgrohe) af. Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) kwam niet in de problemen en behoudt zijn roze trui. Thomas De Gendt kleurde de etappe in de vroege vlucht.

Een dag na zijn machtsvertoon in de openingstijdrit mocht Filippo Ganna in de roze trui de eerste rit in lijn aanvatten. De Italiaan mocht meteen vol aan de bak om de ‘Maglia Rosa’ te verdedigen, want de aankomst lag in Agrigento op een helling van 3,7 kilometer aan 5,2%. Voer voor de punchers, misschien net iets te lastig voor de sterke sprinters. In 2008 diende Agrigento voor het laatst als aankomstplaats van een Giro-rit. Toen won de beruchte Ricardo Ricco, voor andere Italianen Danilo Di Luca, Davide Rebellin en Franco Pellizotti.

De Gendt valt aan, Vlasov geeft op

Zoals dat wel vaker gaat in een grote ronde, werd de etappe gekleurd door een vroege vlucht. En wie vroege vlucht zegt, zegt Thomas De Gendt. Onze landgenoot wachtte niet om zich in de schijnwerpers te fietsen en sprong mee met vier onbekenden. De naam De Gendt deed natuurlijk een belletje rinkelen in het peloton. INEOS Grenadiers besefte welke patriot voorin zat en gaf de koplopers nooit veel ruimte. Onderweg spijsde de Oost-Vlaming de kas van Lotto Soudal door de berg- en tussensprint te winnen.

Terwijl Sunweb en UAE-Team Emirates het commando overnamen van INEOS Grenadiers, verloor de Giro een interessante naam. Aleksandr Vlasov stapte op minder dan 70 kilometer van het einde uit de koers. De Rus was één van de revelaties van het seizoen en was de belangrijkste rechterhand van Astana-kopman Jakob Fuglsang. Een rampstart voor de Kazakse formatie, nadat het gisteren ook al Miguel Angel Lopez verloor na een valpartij.

Ulissi legt Sagan in de luren

Met de finale in zicht zette ook Peter Sagan een mannetje bij in de achtervolging. De Gendt en co deden hun uiterste best, maar het was vechten tegen de bierkaai. De Gendt nam nog de tweede en laatste tussensprint voor zijn rekening, maar liet zich dan inlopen. De aangekondigde krachtmeting op de slothelling kwam er.

Op de klim naar Agrigento gebeurde lange tijd niets, tot Diego Ulissi en Mikkel Honoré ervandoor gingen. Peter Sagan dichtte zelf de kloof en kwam aansluiten, maar had geen energie meer in de tank om de kwieke Ulissi van de ritzege te houden. Voor de Italiaan van UAE is het de zevende ritzege in de Giro. Filippo Ganna behoudt z'n roze leiderstrui.

