Tao Geoghegan Hart loopt sleutelbeenbreuk op bij val in Giro Redactie

24 mei 2019

19u20

Bron: Belga 0 Giro De Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos) heeft tijdens de dertiende etappe in de Giro moeten opgeven. De 24-jarige Londenaar zat in de vlucht van de dag toen hij viel tijdens de afdaling van de Colle del Lys, de eerste van drie cols van de dag.

"Hij is oké en onze dokter gaat met hem mee naar het ziekenhuis", liet Ineos in eerste instantie in een kort statement weten. Na de rit volgde minder goed nieuws. "Tao Geoghegan heeft zijn rechtersleutelbeen gebroken. Hij vliegt morgen terug naar huis. We wensen hem een spoedig herstel."

Het was voor Geoghegan Hart zijn eerste Giro. Hij stond voor de start 33ste in het algemeen klassement, op bijna twaalf minuten van rozetruidrager Jan Polanc (UAE Emirates). Vorige maand won de Brit nog twee etappes in de Ronde van de Alpen.

Eerder op de dag gaven ook de Litouwer Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ), de Australiër Mark Renshaw (Dimension Data) en de Italiaan Giovanni Lonardi (Nippo Vini Fantini) al op. De Brit James Knox (Deceuninck-Quick.Step), de Duitser Roger Kluge (Lotto Soudal) en de Italiaan Giacomo Nizzolo (Dimension Data) kwamen deze morgen niet meer aan de start. De Italiaan Jakub Mareczko (CCC) mocht niet meer starten na donderdag buiten tijd te zijn gefinisht.