Stybar: "Toen Yates ging, vreesde ik een verkoudheid" - Lotto Fix All grijpt naast nieuwe zege: "We hebben ballen getoond" Mike De Beck & Nico Dick

16 mei 2018

17u27 0 Giro Tim Wellens noemde het zijn laatste kans in de Giro. Die wilde de renner van Lotto Fix All dan ook met beide handen grijpen en dus sprong de Belg meteen op het wiel van Zdenek Stybar. In de slotkilometers stoomden de klassementsrenners het duo nog wel voorbij. Het ging zelfs zo snel dat Stybar "een verkoudheid vreesde".

Op iets meer dan drie kilometer speelde Zdenek Stybar ridder of mis. Met een stevige versnelling schudde hij aan de boom in de elfde etappe van de Ronde van Italië. Enkel een attente Tim Wellens kon nog volgen. "Ik heb geprobeerd. Ik had een sterke collega mee. Ik wist dat de laatste twee hellingen te lastig zouden zijn, dus daarom ben ik op voorhand gegaan. Misschien was dat te vroeg, maar ik heb alles of niets geprobeerd. Als ik Yates zag vertrekken op zijn grote plateau was ik even bang voor een verkoudheid. Schachmann was nog mee, dus was er nog een kans voor de ploeg om te winnen. Ik denk dat de laatste twee kilometer lastiger waren dan verwacht. Het was een mooie finale. Ik moest lossen bij Tim Wellens, maar op dat steile klimmetje heb ik alles geprobeerd. Ik hoopte op een mooie voorsprong en dat de anderen dan naar elkaar zouden kijken. De voorsprong van zes seconden was helaas te weinig."

"Duw van Astana-renner was echt niet nodig"

Tosh Van der Sande was dan weer opnieuw de laatste luitenant die Tim Wellens moest piloteren. "Op de kasseiklim heb ik het gat laten vallen", vertelde hij aan de finish in Osimo. "Daar waar ze aangingen. Het was nog ver en ik zat in dat groepje drie, vier plekken achter en dan zag ik Yates vertrekken. Het was echt een pittige finale. Er is heel de dag snel gereden. De samenwerking met Lotto NL-Jumbo en Trek was echt perfect. Echt chapeau voor die gasten."

Toch ging het er in het slot niet al te collegiaal aan toe. "In de finale werd er veel gedrongen, geduwd en getrokken. Ik weet niet of het in beeld was, maar op een bepaald moment gaf iemand van Astana me een duw. Dat was echt niet nodig. We hebben het vandaag wel geprobeerd. We hebben ballen getoond, zoals ze zeggen."