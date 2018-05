Sterke Battaglin zegeviert op hellende aankomst in Giro, geen top vijf voor Wellens XC/DMM

09 mei 2018

17u45 0 Giro Enrico Battaglin heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De 28-jarige Italiaan van LottoNL-Jumbo haalde zijn gram op de hellende aankomst in Santa Ninfa. Tim Wellens finishte als zesde. Rohan Dennis verdedigde met succes zijn roze trui.

Etappe vijf alweer in deze 101de Ronde van Italië. Dit keer trok het Giro-peloton zich op gang in Agrigento. Op het menu vandaag: een tocht van 152 km over golvende wegen richting Santa Ninfa. Het is tevens ook exact zeven jaar geleden dat Wouter Weylandt het leven liet tijdens de Giro. Het sein voor twee Trek-renners om onze landgenoot te eren en in het offensief te trekken: Laurent Didier en Ryan Mullen. Zij werden vergezeld door Andrea Vendrame en Eugert Zhupa.

⚡ Break of the day | Fuga del giorno

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ @laurent_didier, @ryanmullen9, @AndreaVendra, @eugertzhupa pic.twitter.com/peXz8bCpr1 Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Het leiderskwartet kreeg in geen tijd een voorgift van vijf minuten, waarna BMC en de troepen van Lotto-Fix All het tempo in het peloton bepaalden. Tim Wellens kreeg namelijk opnieuw een parcours op zijn maat. De aankomst lag op een pukkel, al was die wel niet zo steil als gisteren.

Onderweg moesten de renners drie hellingen van vierde categorie bolwerken. Mullen bereikte als eerste de top van de eerste twee hindernissen, Vendrame pakte de bergpunten op het laatste klimmetje. Nadien nog twintig kilometer voor de boeg, terwijl het peloton op een kleine anderhalve minuut volgde.

Valpartij Lopez

In de slotfase gingen heel wat renners tegen de grond. Domenico Pozzovivo werd opgehouden en mocht aan een inhaaljacht beginnen. De Italiaanse klassementsrenner van Bahrein-Merida kwam vervolgens snel weer aansluiten. Niet veel later een nieuwe valpartij. Wederom een kopman: Miguel Angel Lopez. De Astana-renner verloor uiteindelijk 42 seconden. Dat wordt morgen aanvallen op de Etna.

Finaal was het uitkijken naar de hellende aankomst. Giovanni Visconti ging vroeg aan, maar werd gecounterd door een superieure Enrico Battaglin. Die laatste knalde overtuigend naar de zege. Wellens moest vrede nemen met de zesde plek. Rohan Dennis hield wederom stand en mag ook morgen in de roze trui rondfietsen.