Spektakel verzekerd: Giro 2019 start met klimtijdrit met pieken tot 16 procent De wielerredactie

24 september 2018

17u24

Bron: ANP 0 Giro De 102de Ronde van Italië begint volgend jaar op zaterdag 11 mei met een tijdrit in en rond Bologna. De organisatie van de wielerronde heeft dat gezegd. De afstand die de renners bij de eerste test moeten afleggen is iets meer dan 8 kilometer, vanuit het centrum van de stad met aankomst bergop in San Luca. Op bepaalde delen in de slotklim is sprake van een stijgingspercentage van 16 procent.

Het is de tweede keer dat Bologna de Grande Partenza organiseert. De eerste keer was in 1994. Ook de tweede tijdrit van de Giro voert door de bergen. Het betreft de negende rit, van Riccione naar San Marino over iets meer dan 34 kilometer. Vooral in het tweede deel van deze etappe moet voornamelijk worden geklommen.

De organisatie van de Ronde van Italië maakte slechts delen van het schema bekend. Het complete plan wordt in november gepresenteerd. Tom Dumoulin won de Giro in 2017 en werd dit jaar tweede achter de Brit Chris Froome. Het is nog niet duidelijk of de Nederlandse kanshebber het evenement ook komend seizoen in zijn schema opneemt.

