Simon Yates verkiest Giro boven Tour: "Normaal had ik dit seizoen de Giro al gereden" Redactie

18u55

Simon Yates slaat komend jaar de Tour de France over. De 25-jarige Brit van de Australische formatie Orica-Scott geeft in 2018 de voorkeur aan de Ronde van Italië. Yates eindigde dit jaar op de zevende plek in de Franse etappekoers en nam de witte trui mee naar huis als beste jongere.



"Normaal zou ik dit seizoen al de Giro rijden, maar op het laatste moment heb ik mijn focus verlegd naar de Tour. Ik ben blij dat het er volgend jaar dan eindelijk van komt', zei Yates vandaag. De Brit deed nog nooit mee aan de Italiaanse ronde.

Simon Yates, wiens tweelingbroer Adam eveneens voor Orica-Scott rijdt, doet komend jaar ook mee aan de Ronde van Spanje. Yates ziet de Vuelta als goede voorbereiding op het WK. Het is de bedoeling dat de Colombiaanse klimmer Esteban Chaves hetzelfde programma volgt als Yates. Chaves werd vorig jaar tweede in de Giro en derde in de Vuelta. Dit seizoen vielen zijn prestaties tegen.