Simon Yates test positief op corona en stapt uit Giro

10 oktober 2020

09u17 12 Giro Geen Simon Yates meer aan de start van de achtste rit in de Giro. Na een positieve coronatest moet de Brit van Mitchelton-Scott zich noodgedwongen terugtrekken. Yates stond 21ste in het klassement.

Yates kreeg gisteren na de zevende rit te kampen met zeer milde symptomen, waarop het medische team van de ploeg meteen om een ​​sneltest vroeg. Die bleek een positief resultaat op te leveren. Een resultaat dat wat later bevestigd werd door een real-time PCR-test. De 28-jarige renner werd meteen in een kamer geïsoleerd en is vervolgens met een ambulance vervoerd naar zijn quarantaineplaats.

“Ook de andere renners en staf hebben nu een PCR-test ondergaan”, klinkt het in het persbericht van de ploeg. “Elk van hen was negatief en kreeg groen licht om de wedstrijd voort te zetten. Al zal iedereen de komende dagen wel nog testen ondergaan.”

Lichte koorts

“Simon had lichte koorts vrijdagavond”, vult teamdokter Matteo Beltemacchi aan. “Dat stelden we vast tijdens onze routinecontroles die we hier drie keer per dag uitvoeren tijdens de Giro. Daarna werd hij geïsoleerd volgens de gangbare protocollen en hebben we meteen een test afgenomen. Die was positief. Zijn symptomen zijn licht en hij verkeert voor de rest in goede gezondheid.”

Yates stond 21ste in het klassement op 3:52 van roze trui Joao Almeida. Twee jaar geleden won de Brit de Ronde van Spanje.

