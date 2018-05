Sander Armée finishte als 161ste maar het is een wonder dat hij überhaupt over de meet bolde Redactie

04 mei 2018

19u51 0 Giro Als 161ste over de meet komen is niet bepaald een glansprestatie, maar Sander Armée zal al blij zijn dat hij de openingstijdrit van de Giro überhaupt kon afwerken. De renner van Lotto-Soudal zag immers maar door één oog, het andere werd geteisterd door een wespensteek.

Gisteren net voor de ploegpresentatie had een wesp het gemunt op onze 32-jarige landgenoot. Het gevolg: een rechteroog dat hij amper kan openen. Geen evidentie als een dag later de openingstijdrit van de Ronde van Italië op het programma staat. Elk waargenomen detail is aan de helse vaart immers cruciaal.

Wat cortisone zou het euvel zo verhelpen, maar is verboden in competitieverband. Dus haspelde Armée de 9,7 kilometer lange tocht door Jeruzalem af met één oog. Mogelijk speelt de zwelling hem ook morgen nog parten, dan staat er een tocht naar Tel Aviv op het menu.

