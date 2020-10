Sagan gaat in de Giro voor ritwinst: “Was zaak om mentaal en fysiek wat tot rust te komen na de Tour” Redactie

Bron: Belga 0 Ronde van Italië Peter Sagan keerde zonder groene trui en zonder ritwinst huiswaarts van de Tour de France. "Ik start nu in de Giro en mik op ritwinst", klonk het bij drievoudige wereldkampioen voorafgaand aan de Ronde van Italië.

Peter Sagan was er niet bij op het WK in Imola, maar hij had het wel gevolgd op televisie. "Het was een zwaar WK, zeker ook voor mijn type renner", gaf hij mee op een online persmoment voor de start van de Giro. "En ik denk dat we een zeer mooie wereldkampioen hebben. Ik ben zeer blij met Julian in de regenboogtrui."

Sagan was zoals wel vaker kort van stof. Hij won niet in de Tour en pakte naast de groene trui. "Resultaten hebben niet altijd met conditie te maken", meende hij. "Ik had zeker de goede vorm te pakken, maar er ontbrak iets. Wellicht had ik wat ongeluk aan mijn zijde en win ik daarom niet. Natuurlijk had ik vooraf op meer gehoopt, maar uiteindelijk eindig ik wel zes keer in de top vijf. Slecht is dat niet en het lag zeker niet aan mijn conditie."

Sagan is één van de weinige renners die de combinatie Tour-Giro doet en daardoor de kasseiklassiekers mist. Wat deed hij de voorbije twee weken? "Ik keerde terug naar Monaco en bracht er heel veel tijd door met mijn zoon. Verder was het zaak om mentaal en fysiek wat tot rust te komen na de Tour. Ik ben niet plots hard beginnen trainen tussen twee rittenkoersen door. Dat heeft weinig nut, het was belangrijk om de frisheid te vinden en behouden en nu ben ik hier. Ik mik op ritwinst en de puntentrui? We zullen zien hoe het loopt."

Het is al meer dan een jaar geleden dat Sagan nog eens wist te winnen, de vijfde rit in de Tour de France toen. Het vergaat hem iets minder goed momenteel. Er werd gevraagd welke grote doelen hij nog heeft in zijn carrière. "Ik neem het leven zoals het komt, ik ben nu in de Giro ik ga zien wat ik hier kan bereiken."

Is hij extra gemotiveerd om een zege te pakken nu ze al zo lang uitblijft? "Ik heb al heel veel gewonnen in mijn carrière en ik wil blijven vechten voor zeges. Ik begrijp dat het ene jaar het andere niet is en het soms wat moeilijker gaat", eindigde hij.

