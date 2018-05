Roze trui Yates slaat nu ook toe in loodzware Apennijnenrit, Froome verliest wéér tijd XC

13 mei 2018

17u03 18 Giro Rozetruidrager Simon Yates heeft de negende etappe van de Giro naar zijn hand gezet. De Brit van Mitchelton-Scott toonde zich de beste op de tweedelige slotklim in de Apennijnen. Voor Chris Froome ging het in de laatste kilometers te snel. De Brit verloor meer dan een minuut.

Daags voor de tweede rustdag stond er een loodzware Apennijnenrit van 225 kilometer op het menu. In de laatste 45 kilometer liep het wegdek vrijwel uitsluitend omhoog. Eerst was er de hindernis naar Calascio (13,5 km lang), niet veel later volgde de slotklim naar de Gran Sasso (26,5 km). De finish lag tevens op een hoogte van 2.135 meter. Niet min.

Een nieuwe kans voor de vrijbuiters. Dat besefte ook Tim Wellens. Onze landgenoot van Lotto-Fix All schoof mee in een kopgroep van veertien renners. Het licht in het peloton sprong meteen op groen, waardoor de avonturiers in een mum van tijd een voorsprong van zeven minuten bij elkaar reden. Wederom bingo voor Wellens?

The break! | La fuga!#Giro101 pic.twitter.com/OZeLCqlR5T Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Opgave Mareczko

Nadien lange tijd status quo. De manschappen van Mitchelton-Scott mochten weer de hele dag aan de bak. Zij hielden de voorsprong relatief beperkt, al veroverde vluchter Gianluca Brambilla voor even virtueel de roze trui. Belangrijk om mee te geven: onderweg gaf snelle man Jakub Mareczko er de brui aan. Een stevige concurrent minder voor Elia Viviani in de overige drie sprintetappes.

Met een bonus van een dikke acht minuten begonnen de leiders aan de tweedelige slotklim, waarna Astana het tempo in het peloton met een ruk de hoogte injoeg. Miguel Angel Lopez had namelijk z’n zinnen op de etappe gezet. Slecht nieuws voor de veertien goudzoekers, die prompt hun voorsprong zagen smelten als sneeuw voor de zon.

Wellens kraakt, sterke Masnada

Aan de voet van de slotklim naar de Gran Sasso hadden Wellens en co een voorgift van een kleine vier minuten. Al snel werd duidelijk dat onze landgenoot niet ging zegevieren, aangezien hij voorin de rol moest lossen. Mindere dag. Manuele Boaro, Mikaël Chérel, Hugh Carthy, Fausto Masnada, Giovanni Visconti en Gianluca Brambilla waren de beste klimmers van de kopgroep.

In de slotfase ging de indrukwekkende Masnada er op z’n eentje vandoor. De 24-jarige Italiaan van Androni ging goed vooruit, maar werd op 2,5 kilometer van de streep ingerekend door de groep der favorieten. Vervolgens werd Chris Froome genadeloos overboord gegooid. Gewoonweg niet goed genoeg. Uiteindelijk was Simon Yates wederom de sterkste. De Britse rozetruidrager knalde naar de zege. Thibaut Pinot en Esteban Chaves maakten de top drie compleet. Froome verloor ruim een minuut.

🚨 9ª etapa del Giro de Italia



➡️ Un enorme Simon Yates gana en el Gran Sasso y consolida la maglia rosa.



➡️ Dumoulin cede 13”, Froome 1’07” y Aru 1’15”.



(📺 @Eurosport_NL) #Giro101



pic.twitter.com/xvcHWK2v9F COPEdaleando(@ Copedaleando) link