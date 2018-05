Roze droom van Campenaerts eindigt definitief bij tussensprint: "Ik ben niet de snelste sprinter" Marc Ghyselinck in Israël

05 mei 2018

18u15 0 Giro Een waterkansje. Meer gaf Victor Campenaerts zichzelf niet om alsnog rozetruidrager in de Giro te worden. De Lottorenner, die vrijdag twee seconden en vier honderdsten tekort kwam om de tijdrit te winnen, zette alles op de tussensprint. Helaas voor hem hadden ze bij BMC precies hetzelfde plan.

Dat Tom Dumoulin zijn roze trui niet ten koste van alles zou verdedigen. Dat had Victor Campenaerts goed gehoord. Als Dumoulin hem niet meer moest hebben, waarom zou hij hem niet trachten te pakken?

"Ik heb vanmorgen een praatje met Sunweb gemaakt. Die gunden het mij wel", zei Campenaerts. Een praatje met BMC, de ploeg van Rohan Dennis, tweede in de tijdrit, was misschien ook nuttig geweest. Daar ging Campenaerts niet langs. Hij wist natuurlijk ook wel waarom. "We hoopten stilletjes dat ze bij BMC zouden denken: laat Sunweb maar zijn plan trekken met die trui. Maar natuurlijk wilden ze die ook graag."

De enige kans voor Campenaerts lag in een vroege en lange vlucht. De vlucht kwam er wel. Alleen raakte Campenaerts daar niet bij. "Ik heb het verschillende keren geprobeerd, maar het zat er niet in. Het is erg moeilijk om op het vlakke van een hele ploeg weg te rijden."

En bovendien zou de vroege vlucht zelfs niet tot de tussensprint dragen.

Kansloze missie

Als Campenaerts de roze trui wilde pakken, dan zou hij er voor moeten sprinten. "De ploeg heeft me goed geholpen. Ze hebben mij mooi achter de leadout van Rohan Dennis afgezet. Maar BMC was slim. Ze hielden ook nog een man of drie achter Dennis, en die lieten altijd het gaatje vallen. Ik moest dan ook nog in de remmen omdat ik met Drucker in gevecht zat. Ik weet, ik ben niet de snelste sprinter. Ik dacht, ik probeer het toch."

Het was een kansloze missie. Campenaerts: "De tussensprint hadden we niet ongelooflijk bestudeerd. Zoals gezegd, we gokten op een vluchtscenario. Als je in een vlucht zit, is zo’n tussensprint helemaal anders dan wanneer je met een peloton op de sprint af gaat."

En Dennis won, hij versloeg zelfs Viviani. Dat bleek voldoende voor de roze trui. Zelfs al zou Viviani nog de etappe winnen.

Voor Campenaerts eindigde de roze droom definitief. Je kunt hem wel vragen om een goede tijdrit te rijden, maar een sprinter zal hij niet worden. "Dat is toch het moeilijkste voor mij aan koersen. Het positioneren naar een sprint, dat ligt me echt niet. Ik heb ook niet veel vertrouwen in mijn eigen snelheid als ik uit een peloton moet vertrekken. Misschien is dat een werkpuntje."

